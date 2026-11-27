¡El Black Friday se vivió con intensidad en Ecuador! Lo que debía ser una jornada de compras y descuentos terminó convirtiéndose en una agitada competencia entre decenas de consumidores que buscaban aprovechar las promociones de un supermercado.

Las escenas muestran a varios compradores corriendo y empujándose en su afán por conseguir los productos rebajados, generando momentos de desorden en el establecimiento comercial.

La emoción por los descuentos llevó a algunos clientes a apresurarse entre los pasillos del supermercado, mientras otros intentaban abrirse paso entre la multitud.

La situación llamó la atención por la intensidad con la que los compradores disputaban la oportunidad de adquirir productos a precios promocionales.

Las imágenes reflejan cómo una jornada comercial puede convertirse en un escenario de tensión cuando numerosas personas intentan acceder a las mismas ofertas.