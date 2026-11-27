Una tierna sorpresa espera a las familias cruceñas. El parque Kandire anunció la llegada de Pancho, un búfalo que se convirtió en el nuevo integrante de este espacio dedicado al contacto con la naturaleza.

A través de sus redes sociales, el establecimiento compartió la noticia y presentó al animal, que rápidamente se ganó el cariño de todo el equipo.

"¡Hay un nuevo integrante en la familia Kandire! Les presentamos a Pancho, el búfalo. Llegó para quedarse, y ya se ganó el cariño de todo el equipo con esa carita", señala la publicación.

¡Pancho espera recibir a sus visitantes!

La llegada del búfalo también representa un nuevo atractivo para quienes buscan disfrutar de actividades familiares y conocer de cerca diferentes animales.

Foto Kandire.

Desde Kandire invitaron a la población a visitar el parque, conocer a Pancho y tomarse fotografías con él, siguiendo las indicaciones del personal encargado de su cuidado.

"Vení a conocerlo, sacate fotos con él y viví una experiencia diferente en contacto con la naturaleza", destaca la invitación.

¿Dónde y cuándo puedes conocer a Pancho?

Ven a la av. Villa Fraterna 2, entre sexto y séptimo anillo, de jueves a domingo, a partir de las 9:00 hasta las 17:30.

¡2x1 en el BioParque Kandire!

Este domingo 29 de noviembre, compra una entrada y te regalamos la segunda.

Ven con tu familia, tu pareja o tus amigos. Conoce a nuestros animales, recorre el sendero y disfruta de un día en la naturaleza lejos del ruido de la ciudad.

¡La familia Kandire creció y Pancho ya está esperando a sus nuevos amigos!