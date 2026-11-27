El Corso Universitario 2026 de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se realizará este sábado 28 de noviembre, desde las 17:00, en el Cambódromo, con un recorrido entre el cuarto y sexto anillo.

El evento reunirá a ballets, fraternidades y estudiantes que mostrarán diferentes expresiones del folclore boliviano.

La actividad contará con la participación de agrupaciones que presentarán danzas como caporales, cueca chaqueña, saya afroboliviana y representaciones inspiradas en las tradiciones de distintas regiones del país.

Los participantes se preparan desde hace varios meses para esta presentación, con ensayos y la elaboración de trajes y coreografías que buscan resaltar la identidad cultural y las tradiciones bolivianas.

El coordinador cultural de la UAGRM, Percy Schmitter, informó que los preparativos están listos y destacó que esta actividad representa uno de los eventos culturales más importantes de la gestión, con la participación de talento universitario y escolar.

La universidad invitó a la comunidad universitaria y a la población en general a asistir a esta jornada, que busca promover las expresiones culturales de Santa Cruz y Bolivia a través de la danza y la participación de los jóvenes.