La Terminal de Buses de La Paz se sumará al paro nacional indefinido del transporte anunciado desde las 00:00 del lunes 30 de noviembre, en rechazo al incremento del precio del diésel a Bs 20,57 por litro. Los operadores del transporte interdepartamental confirmaron que acatarán la determinación asumida en el ampliado nacional del sector y suspenderán las salidas hacia diferentes regiones del país.

Personal de la terminal aseguró que la situación económica de los transportistas es cada vez más complicada debido al incremento de los combustibles y la reducción de pasajeros.

"Demasiado, no hay gente, el combustible ha subido, vuelvo a repetir, estamos en las ruinas, el transporte departamental está a quiebra", manifestó.

El dirigente también señaló que la disminución de operaciones ya se refleja en la terminal, donde, según indicó, existen pocas salidas hacia distintos destinos, entre ellos Oruro.

Exigen anulación del comunicado de la ANH

La medida de presión fue definida durante un ampliado nacional convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia. Su ejecutivo, Lucio Gómez, anunció un paro general indefinido y exigió la anulación y el retiro del comunicado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) relacionado con el nuevo precio del diésel.

Asimismo, el sector demanda la abrogación del Decreto Supremo 5716, además del cumplimiento de compromisos vinculados al Fongat, financiamiento para el transporte y cambio energético.

El transporte libre también confirmó su participación en la medida, por lo que la paralización tendrá alcance nacional.

Desde la terminal paceña indicaron que, por el momento, la determinación se mantiene firme; sin embargo, si se concreta una convocatoria al diálogo con el Gobierno y las bases deciden participar, podrían asumir nuevas determinaciones.