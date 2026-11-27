La alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío, informó la noche de este jueves que concluyeron los trabajos de reparación del canal Ravelo y que el suministro de agua se normalizará gradualmente a partir de las 03.00 del viernes.

“La noticia es que a partir de las 3 de la mañana aproximadamente ya algunos barrios de la ciudad contarán con el suministro de agua correspondiente. Esto se estará normalizando a lo largo de la mañana”, manifestó la autoridad edil.

Desde el miércoles, las intensas lluvias en inmediaciones del canal Ravelo, principal fuente de abastecimiento de agua del municipio, ocasionaron derrumbes que derivaron en la interrupción del servicio.

El municipio y la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (Elapas) movilizaron personal y maquinaria para atender la emergencia y, tras 36 horas de trabajo, las cuadrillas lograron concluir las reparaciones.

“Los trabajos de liberación, los trabajos que estábamos haciendo en el canal de Ravelo en los cinco puntos de taponamiento, deslizamiento, han sido concluidos y que estamos a la espera de que en minutos más el agua del canal de Ravelo esté llegando sin mayores contratiempos a la planta potabilizadora de El Rollo”, indicó Tardío.

La alcaldesa detalló que los trabajos fueron complejos debido a que se identificaron cinco puntos afectados por los derrumbes, que obstruyeron el canal e incluso los caminos de acceso. Remarcó que el problema fue ocasionado por factores climáticos.

Por su parte, el gerente de Elapas, Luis Navarro, mencionó que la normalización del suministro comenzará en la parte baja del Distrito 1 y avanzará gradualmente hacia la parte alta hasta el mediodía.

“El agua está comenzando a llenar en este momento, el proceso de potabilización por lo menos (dura) una hora y media o dos horas, hasta que llegue el agua al lugar y comience a presurizarse, a llenar las tuberías, por lo menos en el transcurso de las 3, 4, 5 de la mañana (se iniciará el suministro)”, explicó.

La Alcaldía informó que las cisternas continuarán distribuyendo agua, principalmente en los barrios donde, por cuestiones técnicas, el servicio todavía no se haya restablecido durante la mañana.

Fuente: ABI.