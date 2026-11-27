Un operativo policial permitió intervenir un bar clandestino que funcionaba en plena avenida Arce, en el centro de la ciudad de La Paz, donde fueron encontradas 70 personas, entre hombres y mujeres, consumiendo bebidas alcohólicas. La intervención terminó con el arresto de los asistentes y la aprehensión de cuatro administradores del establecimiento.

El coronel Terrazas informó que el operativo se realizó después de recibir denuncias de vecinos mediante la plataforma Vecino Vigilante, quienes alertaron sobre las actividades que se desarrollaban en el local denominado Crazy Time.

"Se ha podido evidenciar que acá en la avenida Arce existe este local llamado Crazy Time, clandestino local, que supuestamente vende comida rápida, hamburguesas, café. Pero una vez que intervenimos en el local, podemos evidenciar que este había sido un bar clandestino", explicó.

Arrestan a 70 personas

La autoridad policial detalló que durante la intervención se encontró a 70 personas consumiendo bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento, situación que, según indicó, vulnera las disposiciones de la Ley 259.

"Se ha procedido al arresto de estas 70 personas y a la aprehensión de cuatro personas, que son los administradores, un varón y tres mujeres", informó.

Los efectivos también identificaron ambientes privados y completamente cerrados donde se desarrollaba el consumo de alcohol, pese a que el establecimiento aparentemente ofrecía servicios de alimentación.

Encuentran bebidas alcohólicas de dudosa procedencia

Uno de los aspectos que llamó la atención de la Policía fue la falta de condiciones de higiene en los ambientes y la presencia de bebidas alcohólicas cuya procedencia y composición no habían sido verificadas.

"Son lugares que no tienen nada de higiene y lo que más preocupa, como pueden ver, son bebidas alcohólicas de dudosa procedencia, no tienen ningún certificado de inocuidad", señaló Terrazas.

El coronel advirtió que se desconoce el tipo de alcohol utilizado en la preparación de algunas bebidas, por lo que expresó su preocupación por los posibles riesgos para la salud de los consumidores.

Investigan posible presencia de menores de edad

Durante el operativo, los efectivos también encontraron a personas que no portaban cédula de identidad, situación que llevó a realizar verificaciones para establecer sus edades.

La autoridad policial indicó que quienes no presenten documentación serán derivados a las instancias correspondientes y que, en caso de confirmarse la presencia de menores de edad, se dará intervención a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

La Policía no precisó cuántas de las 70 personas arrestadas serían menores de edad.