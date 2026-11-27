La fiesta ya se vive en Warnes. El cantante colombiano Jessi Uribe llegó a Santa Cruz y se prepara para subir al escenario de la gran serenata por los 107 años de fundación del municipio, donde promete una presentación especial junto a su banda, integrada por más de 20 músicos.

En una entrevista con Red Uno y Notivisión, el artista expresó su alegría por regresar a Bolivia y reencontrarse con el público que, según dijo, siempre lo recibe con cariño.

“Feliz de estar hoy aquí en este hermoso espacio. Feliz de poder cantarles esta noche a toda mi gente de Warnes, de toda Bolivia, que siempre me trata de una manera bonita”, expresó.

Destaca la gastronomía boliviana

Uribe recordó que ya visitó La Paz, Cochabamba y Santa Cruz durante anteriores presentaciones y aseguró que disfruta regresar al país, especialmente por su gastronomía.

“Me encanta estar aquí porque yo soy bueno para comer y para beber. Aquí tienen una comida espectacular y una cerveza deliciosa”, comentó entre risas.

Consultado sobre sus platos favoritos, recordó el chanchito a la cruz y aseguró que le encantó la primera vez que lo probó.

Le gustaría grabar con Luis Vega

Durante la entrevista, el cantante también habló de su trayectoria musical. Contó que canta desde los 15 años y que desarrolla su carrera en los géneros de ranchera y mariachi, además de interpretar música popular y cumbias.

Asimismo, destacó su interés por la música boliviana y mencionó especialmente a Luis Vega, con quien espera concretar una colaboración.

“Me encanta Luis Vega. He tenido la oportunidad de hablar con él. Es más, nos debemos una canción porque la hablamos hace mucho y no la hemos hecho. Me encantaría hacer algo con él. Me parece muy talentoso”, afirmó.

El artista adelantó que llegará acompañado de toda su banda, con más de 20 personas en el escenario, para interpretar sus canciones ante el público warneño.

“Estoy feliz de poder llegarles con una serenata hermosa. Vengo con toda mi banda. Somos más de 20 personas en el escenario. Estoy feliz de poder cantarles mis canciones y sé que la van a pasar increíble conmigo”, dijo.

Finalmente, Jessi Uribe dejó un mensaje para los artistas emergentes y los animó a trabajar con pasión, prepararse constantemente y aprovechar las redes sociales para impulsar sus carreras.

“Que no se vuelvan conformistas y mediocres con el talento que Dios les da. Hay que esforzarse un poco más para realizar sus sueños”, recomendó.