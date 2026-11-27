Familiares del ciudadano brasileño Jason Antonio Chagas, asesinado a tiros la noche del lunes en inmediaciones de las avenidas Oblitas y Libertador, llegaron a Cochabamba desde Brasil para reclamar su cuerpo, exigir justicia y rechazar categóricamente que la víctima estuviera involucrada en actividades ilícitas.

Entre escenas de dolor, la madre del fallecido defendió la memoria de su hijo y afirmó que su presencia en Bolivia respondía únicamente a su formación profesional. Según explicó, Jason era médico, realizaba un curso de medicina y la última fotografía que le envió fue precisamente trabajando en un centro hospitalario.

Allegados y conocidos de la comunidad brasileña respaldaron la versión de la familia, asegurando que se trataba de un joven dedicado a sus estudios y ajeno a problemas. "Jason era un chico tranquilo, no le gustaba tomar nada. Era tranquilo, no hacía cosas malas. Bueno era, muy bueno. Todos ahí entre los brasileños van a hablar de cosas buenas. Ahí estamos todos esperando una solución de lo que pasó, porque no creemos en nada que están hablando", expresó una conocida de la víctima.

Piden indagar a la acompañante

De manera paralela a las gestiones para repatriar los restos hacia Brasil, la representación legal de la familia solicitó a las autoridades ampliar las pesquisas hacia el entorno cercano con el que se encontraba el ciudadano brasileño al momento del ataque.

El abogado Adolfo Paniagua informó que se pidió formalmente el secuestro del motorizado en el que se transportaba la víctima, además de investigar a una mujer que lo acompañaba, con el fin de determinar si tuvo algún grado de participación o si el crimen responde a un móvil pasional o personal.

"En este caso estamos pretendiendo descartar prácticamente la participación de esta mujer. Incluso hemos llegado a considerar que puede ser parte de esto o en su defecto que alguien haya mandado justamente por esta relación que tenía mi cliente y poder ver quién es el autor intelectual", declaró Paniagua.

El jurista añadió que las diligencias investigativas avanzan de forma acelerada para establecer los grados de participación criminal y dar tanto con los autores materiales que dispararon desde la motocicleta como con quienes planificaron el asesinato.