Ante la persistente problemática de los botaderos clandestinos y la acumulación de desechos en espacios públicos de la capital cruceña, la reciente promulgación de la Ley Municipal N.º 1926 de Gestión Integral de Residuos Sólidos marca un hito en la fiscalización urbana local.

“Podemos invertir millones de bolivianos en limpiar nuestros canales, avenidas y espacios públicos, pero si no cambiamos nuestros hábitos, nunca será suficiente”, manifestó el concejal Marco Antonio Cadena al enfatizar la urgencia de transformar la conducta colectiva frente al deterioro ambiental.

Sanciones severas contra la contaminación

Para frenar las malas prácticas que afectan el ornato de la región, la normativa establece drásticas penalizaciones económicas que alcanzan hasta los 40 salarios mínimos nacionales para personas jurídicas infractoras.

“No es justo que todos los cruceños tengamos que pagar por la irresponsabilidad de unos cuantos”, señaló el legislador al recalcar que el propósito fundamental de estas medidas no es recaudatorio, sino recuperar el orden ciudadano.

El marco legal tipifica minuciosamente las infracciones en categorías leves, graves y gravísimas, castigando severamente acciones como arrojar basura en los canales de drenaje pluvial o destruir el equipamiento urbano.

“Como Gobierno Municipal tenemos la obligación de mejorar nuestros servicios, pero como ciudadanos también tenemos la obligación de cuidar nuestra ciudad”, puntualizó la autoridad respecto a la corresponsabilidad exigida a la población.

Además del régimen punitivo, la legislación fomenta una transformación estructural orientada hacia la economía circular, el reciclaje y la educación ambiental en todos los niveles de la sociedad.

“Santa Cruz no es un basurero; cuidarla es responsabilidad de todos y quien la contamina deberá responder por sus actos”, concluyó el concejal, destacando que el éxito de esta iniciativa depende directamente del compromiso cotidiano de cada vecino.