La feligresía católica de Santa Cruz de la Sierra se prepara para vivir una jornada de intensa devoción este viernes 27 de noviembre, fecha en la que la venerada imagen de la Virgen de Cotoca llegará a la capital cruceña.

Las principales arterias de la ciudad se vestirán de fe para acoger los diferentes actos litúrgicos programados por las autoridades eclesiásticas locales.

Actividades Litúrgicas

15:30: Celebración de la eucaristía solemne en el Santuario, marcando el inicio de los actos religiosos.

16:15: Partida oficial de la sagrada imagen desde la localidad de Cotoca rumbo a la capital cruceña.

18:00: Inicio de la procesión que partirá desde el monumento a Cristo Redentor hasta la Basílica Menor de San Lorenzo (Catedral).

19:00: Conclusión de los actos principales con el devoto rezo del Santo Rosario en compañía de toda la comunidad reunida.