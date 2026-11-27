{{volanta}}
La capital del departamento se alista para acoger a miles de devotos que se darán cita para acompañar a la venerada imagen en su paso hacia la Catedral metropolitana.
26/11/2026 22:10
Escuchar esta nota
La feligresía católica de Santa Cruz de la Sierra se prepara para vivir una jornada de intensa devoción este viernes 27 de noviembre, fecha en la que la venerada imagen de la Virgen de Cotoca llegará a la capital cruceña.
Las principales arterias de la ciudad se vestirán de fe para acoger los diferentes actos litúrgicos programados por las autoridades eclesiásticas locales.
Actividades Litúrgicas
Mira la programación en Red Uno Play