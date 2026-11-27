Nuevos detalles estremecen el caso de Pamela Paola Padilla Uriona, de 38 años, víctima del decimoctavo feminicidio registrado en lo que va del año en el departamento de Cochabamba. Tras la aprehensión del autor confeso, Gustavo Guillermo Armijo Blacut, salieron a la luz sus graves antecedentes penales: el sujeto había abandonado el penal de El Abra hace apenas dos semanas beneficiado con detención domiciliaria, pese a estar procesado por un caso de secuestro.

Según el informe del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Ángelo Cabrera, el implicado fue puesto en libertad el pasado 16 de este mes por orden de una juez. Armijo estaba recluido preventivamente por planificar y participar en el rapto de un hombre, quien fue sacado por la fuerza de una clínica privada el pasado 18 de agosto.

El jefe policial detalló que el acusado cumplía detención domiciliaria sin custodio físico, pero bajo la vigilancia del sistema de monitoreo electrónico Roma-Argos. "Lo que llama la atención es que el sistema no detectó el movimiento fuera del domicilio donde debía cumplir su detención", señaló Cabrera, evidenciando una falla crítica que le permitió al sujeto desplazarse libremente hasta el lugar de trabajo de su expareja.

El ataque quedó registrado en video

Las investigaciones y las imágenes captadas por una cámara de seguridad al interior del salón de belleza de Pamela revelan la premeditación del crimen. En la grabación se observa que Armijo ingresa al local tras abrirle la víctima la puerta, entabla una breve conversación con ella y, cuando Pamela decide dar por terminada la charla y se levanta, el agresor saca un cuchillo de entre sus prendas y la apuñala reiteradas veces por la espalda, provocándole heridas mortales en el cuello y el tórax. Posteriormente, sustrajo los teléfonos celulares del lugar y huyó, siendo capturado horas después en un hostal.

Dolor, orfandad y pedido de investigación

Mientras los restos de Pamela son velados en su domicilio de la zona sur —previo a su entierro este sábado en el Cementerio General—, sus familiares protagonizaron desgarradoras escenas en puertas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Sus allegados la recordaron como una mujer alegre, trabajadora y dedicada que sacó adelante su propio salón de belleza y soñaba con estudiar la carrera de Derecho.

"Mi hermana ya no estaba con esta persona, ni siquiera era su pareja actual. ¿Por qué tuvo que ir a matarla? Está dejando tres hijos en la orfandad, de 20, 16 y 13 años; sin mamá y sin papá, porque él era solo su padrastro. Ni con 30 años de cárcel nos la van a devolver, pero pedimos justicia a la Fiscalía y que las mujeres denuncien cualquier agresión", clamó entre lágrimas la hermana de la víctima.

Por su parte, la representante de la fundación Mujeres de Fuego, Nivia Coca, exigió ampliar la investigación hacia los operadores de justicia y funcionarios involucrados en la liberación del feminicida. "Pedimos que se investigue a la juez, al fiscal o a los policías que correspondan, para determinar por qué una persona tan peligrosa y violenta recibió detención domiciliaria, lo que le permitió ir prácticamente a acabar con la vida de Pamela", sentenció.