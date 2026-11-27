Un accidente de tránsito entre dos vehículos particulares se registró en la intersección del quinto anillo y la avenida G77, en inmediaciones del Cambódromo, en Santa Cruz de la Sierra. La colisión dejó daños materiales de consideración y ambos conductores resultaron con lesiones.

Uno de los vehículos, de color plomo, terminó con la parte delantera prácticamente destruida, mientras que el motorizado rojo presentó daños en uno de sus laterales, principalmente en la puerta derecha.

Fuerte colisión deja dos vehículos destrozados en el quinto anillo

Uno de los conductores involucrados aseguró que circulaba desde el cuarto anillo y que tenía la luz verde del semáforo cuando ocurrió el impacto. Sin embargo, indicó que el otro conductor también afirmaba tener el paso habilitado.

"Ojalá que esta cámara diga todo lo que ha pasado, porque él está diciendo que yo tengo la culpa. Ojalá que la cámara revele todo lo que ha pasado", relató uno de los conductores.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito llegó al lugar para iniciar las investigaciones y establecer las responsabilidades del accidente.