El Senamhi prevé tormentas eléctricas en La Paz y precipitaciones en Cochabamba. En el oriente, las temperaturas continuarán cálidas, con máximas de 29°C en Santa Cruz y 38°C en Trinidad y Cobija.
27/11/2026 7:12
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 27 de noviembre una jornada con cielos cubiertos de nubes, algunas lluvias y temperaturas cálidas.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada con precipitaciones y temperaturas que registraron un leve descenso.
La Paz tendrá una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 8°C y 19°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.
Oruro tendrá una jornada poco nubosa, baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 6°C y 22°C.
Potosí presentará una jornada poco nubosa, alta probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 26°C.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa con un leve descenso de temperaturas.
Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 16°C y 29°C.
Sucre tendrá una jornada nubosa, alcanzando valores entre 13°C y 21°C.
Tarija tendrá una jornada nubosa; además se presentarán temperaturas que irán de los 18°C a los 24°C.
Oriente
En el Oriente boliviano algunas temperaturas descendieron, sin embargo, la sensación térmica continúa cálida frente a una ausencia de precipitaciones.
Santa Cruz tendrá un día nuboso sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 22°C y 29°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa sin probabilidad de lluvias y una mínima de 22°C con una máxima de 38°C.
Cobija tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 25°C y 38°C.
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