El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 27 de noviembre una jornada con cielos cubiertos de nubes, algunas lluvias y temperaturas cálidas.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada con precipitaciones y temperaturas que registraron un leve descenso.

La Paz tendrá una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 8°C y 19°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 4°C y máxima de 18°C.

Oruro tendrá una jornada poco nubosa, baja probabilidad de lluvias y temperaturas entre 6°C y 22°C.

Potosí presentará una jornada poco nubosa, alta probabilidad de precipitaciones y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 26°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa con un leve descenso de temperaturas.

Cochabamba tendrá lluvias y temperaturas entre 16°C y 29°C.

Sucre tendrá una jornada nubosa, alcanzando valores entre 13°C y 21°C.

Tarija tendrá una jornada nubosa; además se presentarán temperaturas que irán de los 18°C a los 24°C.

Oriente

En el Oriente boliviano algunas temperaturas descendieron, sin embargo, la sensación térmica continúa cálida frente a una ausencia de precipitaciones.

Santa Cruz tendrá un día nuboso sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 22°C y 29°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa sin probabilidad de lluvias y una mínima de 22°C con una máxima de 38°C.

Cobija tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 25°C y 38°C.