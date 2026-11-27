El precio del dólar en Bolivia registra movimientos distintos este viernes 27 de noviembre de 2026. Mientras el Banco Central de Bolivia (BCB) redujo la cotización oficial en un centavo, el mercado paralelo reportó incrementos en sus valores de compra y venta.

De acuerdo con la cotización publicada por el BCB, el tipo de cambio oficial se fijó en Bs 11,85 por dólar, por debajo de los Bs 11,86 registrados el jueves 26 de noviembre.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este viernes?

En el mercado paralelo, el dólar se cotiza este viernes en Bs 12,09 para la compra y Bs 12,08 para la venta, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 12,06 para la compra y Bs 12,04 para la venta.

La comparación entre ambas jornadas muestra un incremento de tres centavos en el precio de compra y cuatro centavos en el valor de venta.

Diferencia entre el dólar oficial y el paralelo

Las cotizaciones del mercado paralelo se mantienen por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

Mientras el BCB fija el dólar en Bs 11,85, los valores de referencia del mercado paralelo superan los Bs 12,08.

Es importante tomar en cuenta que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones no representan un tipo de cambio oficial.

Por ello, las personas que tienen previsto comprar o vender dólares deben verificar los precios vigentes antes de realizar cualquier transacción, ya que pueden variar según el momento de consulta y el operador.