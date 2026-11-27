Debido al incremento en el precio del diésel, el presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Alex Justiniano, reconoció que la coyuntura actual encarecerá las operaciones del rubro al afirmar que "innegablemente va a afectar a los costos de producción directo de nuestro producto".

Sin embargo, el ejecutivo enfatizó que buscarán aplicar "medidas que nos favorezcan para generar una eficiencia que permita que no haya una escalada directa en el consumidor final".

Respecto a cómo se determinará el valor de la carne en los mercados nacionales, el representante institucional aclaró que el sector no establece tarifas de manera unilateral, subrayando que "somos tomadores de precios, no somos fijadores de precios".

En ese sentido, Justiniano sostuvo que el comportamiento comercial marcará la pauta del abastecimiento, ya que "dependiendo de la demanda que exista y la oferta que haya, va a haber el precio que va a determinar la forma de cómo se adquiera el producto".

El rol clave de las exportaciones

Por otro lado, el titular de Fegasacruz explicó que los frigoríficos exportadores deberán evaluar en sus presupuestos logísticos "en cuánto es ese índice incremental que le genera en la cadena de costos que tienen".

Finalmente, expresó su expectativa de impulsar "la posibilidad de generar mayor incremento en el tema de exportaciones y que eso pueda aminorar o pueda diluir un poco estos costos de los consumidores".