El incremento del precio del diésel comienza a generar preocupación en el sector industrial de Cochabamba. Las empresas instaladas en el Parque Industrial de Santiváñez analizan modificar los precios de sus productos debido al aumento de los costos de transporte, tanto para la importación de materias primas como para la distribución de mercancías.

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Santiváñez (AEIS), Rafael Delgadillo, señaló que el ajuste de precios es prácticamente inevitable, aunque los porcentajes serán evaluados de manera individual, de acuerdo con la estructura de costos de cada empresa.

Explicó que el transporte representa un componente importante para las industrias del parque industrial, debido a que reciben grandes volúmenes de materias primas que deben ser trasladados en camiones.

"Mucha de la actividad económica del parque industrial tiene su estructura de costos. El costo del transporte es algo importante, a Santiváñez llegan camiones con materias primas voluminosas y pesadas", mencionó.

El representante empresarial indicó que el incremento del combustible obliga a revisar los costos de operación y que las empresas deberán analizar cuánto trasladarán este aumento al precio final de sus productos.

Advierten pérdida de competitividad

El sector industrial también expresó su preocupación por las dificultades que podría generar el encarecimiento del transporte en la competitividad de la producción nacional.

Delgadillo advirtió que algunas empresas atraviesan una situación económica complicada y que el aumento de los costos logísticos podría agravar sus dificultades.

"Si el costo del transporte sigue subiendo, lo digo con absoluta claridad, muchas empresas están al borde del colapso, no están más competitivas. Es más barato traer sal al Paraguay desde Argentina que llevarla desde Bolivia", afirmó.

Asimismo, recordó que algunas industrias cochabambinas estaban exportando sal destinada a la ganadería y la elaboración de alimentos, pero que el incremento de los costos de transporte afecta las posibilidades de competir en otros mercados.

Desde el martes 24 de noviembre de 2026, el precio del litro de diésel en Bolivia es de Bs 20,57, frente a los Bs 17,95 que se pagaban anteriormente. El incremento representa Bs 2,62, equivalente al 14,6%.

El ajuste fue aplicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el marco del Decreto Supremo 5716, que establece un mecanismo de paridad de importación y vincula los precios internos con los costos internacionales.