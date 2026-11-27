El Ministerio de Educación estableció que desde el domingo 29 de noviembre de 2026 se habilitará el cobro irrestricto a nivel nacional, permitiendo que los beneficiarios pendientes puedan acceder a los Bs 300 por estudiante, independientemente de la terminación del carnet de identidad del titular registrado.

La medida permitirá que las familias que no acudieron durante las primeras semanas del cronograma todavía tengan la oportunidad de recibir este incentivo escolar.

El periodo de entrega oficial comprende del 26 de octubre al 6 de diciembre. El cobro presencial depende de los días y horarios de atención de las entidades habilitadas.

Así, por ejemplo, si el carnet del padre, madre o tutor termina en 1, 4, 6 u 8 y no se realizó el cobro durante su semana asignada, podrá hacerlo durante la etapa irrestricta.

El calendario está respaldado por las disposiciones oficiales del Ministerio de Educación.

¿Qué necesitas llevar para cobrar los Bs 300?

Para efectuar el cobro presencial, la madre, padre o tutor registrado debe presentar su cédula de identidad original y una fotocopia simple en una entidad financiera autorizada.

También se habilitaron otras modalidades, como el abono en cuenta bancaria del Banco Unión y la billetera móvil Yasta, para quienes cumplieron los procedimientos de registro y habilitación correspondientes.

Las familias pueden revisar la información oficial a través del portal del Ministerio de Educación: