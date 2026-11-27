La Fiscalía Departamental de Santa Cruz confirmó que la desaparición de una mujer de 38 años, reportada en la ciudad de Montero, corresponde a un caso de feminicidio. La investigación apunta a su pareja, quien permanece prófuga, mientras la Policía trabaja para dar con su paradero y encontrar el cuerpo de la víctima. Por este caso, dos personas fueron aprehendidas.

La fiscal departamental de Santa Cruz, Rose María Barrientos, informó que la mujer fue vista por última vez junto a su pareja, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. Después de ese encuentro, la familia perdió contacto con ella y comenzó a recibir mensajes por WhatsApp en los que supuestamente indicaba que estaba trabajando y que regresaría a casa.

Sin embargo, la insistencia de sus familiares para conocer su paradero permitió obtener información de los hermanos del sindicado, quienes habrían revelado lo ocurrido aquel día.

“Él la habría asfixiado”, señaló Barrientos, al explicar que el hecho habría ocurrido en medio de una situación de celos.

La fiscal sostuvo que esta información motivó la ampliación de la investigación, que inicialmente era por desaparición de persona y ahora se sigue como feminicidio.

“Ahora ella ya dejó de ser una persona desaparecida, ahora es una víctima y el sindicado está siendo buscado por la Policía”, manifestó.

La autoridad remarcó que el principal sospechoso será procesado por feminicidio y expresó su confianza en que la Policía logre su aprehensión.

“Ese delito es feminicidio y será procesado tal cual establece el procedimiento penal”, afirmó.

La búsqueda se centra en encontrar el cuerpo

Con la confirmación del feminicidio, las investigaciones también están dirigidas a encontrar el cuerpo de la mujer, cuyo paradero todavía se desconoce.

Barrientos explicó que la Fiscalía espera capturar al principal sospechoso para conocer el lugar donde habría enterrado a la víctima.

“Una vez sea ubicado el sindicado él nos tendrá que llevar hasta donde enterró el cuerpo de la víctima”, sostuvo en contacto con el programa El Mañanero.

La fiscal indicó que, una vez ubicado el cuerpo, el Ministerio Público presentará la imputación correspondiente y activará los mecanismos procesales para solicitar la detención preventiva del investigado.

“Se disponga la detención preventiva en un centro de rehabilitación en Santa Cruz o en otro lugar”, explicó.

Posteriormente, se realizarán los demás actos investigativos con miras a establecer responsabilidades y obtener una sentencia condenatoria.

Fiscalía pide a las mujeres denunciar la violencia

Consultada sobre las falencias en la atención de casos de violencia familiar y las acciones necesarias para evitar nuevos feminicidios, Barrientos informó que se instruyó a la coordinadora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, Carla Barrón, a velar por el cumplimiento de las normas y la sanción de estos hechos.

La fiscal advirtió que la violencia reiterada contra las mujeres puede escalar hasta convertirse en una agresión mortal.

“Es una señal para todas las mujeres de que una vez cometido ese tipo de violencia, la violencia reiterada, está en camino a un feminicidio, que es la agresión máxima hacia una mujer”, expresó.

En ese sentido, pidió a las víctimas no guardar silencio y acudir a las instituciones encargadas de atender estos casos.