El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, llegó a la reunión con representantes del Comité Pro Santa Cruz, para brindar explicaciones sobre el incremento del precio del diésel, que actualmente se comercializa a Bs 20,57 por litro.

A su llegada, Daroca manifestó que YPFB tiene la disposición de transparentar la información y atender las observaciones de los sectores que participan del encuentro.

“Venimos siempre con la disposición de transparentar toda la información, de compartirla y de absorber observaciones, aclarar en el marco siempre de la transparencia y la coordinación”, afirmó.

La convocatoria se da en medio de la preocupación de los sectores productivos y del transporte por el impacto del nuevo precio del combustible. Los cívicos buscan conocer los motivos que llevaron al incremento y las posibles repercusiones en la economía de la población.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, había señalado que el objetivo es darle certidumbre a la ciudadanía, considerando que el encarecimiento del diésel puede repercutir en los costos de transporte y en los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad.