Warnes celebró sus 107 años de creación con una gran serenata en el estadio Samuel Vaca Jiménez, donde cientos de personas se reunieron para disfrutar de una noche de música, alegría y espectáculos con artistas nacionales e internacionales. La celebración tuvo como número principal al cantante colombiano Jessi Uribe.

Durante el festejo, el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, expresó su satisfacción por la respuesta de la población y la expectativa generada por el evento. También destacó su retorno a la Alcaldía después de seis años y agradeció el respaldo de los vecinos.

"Gracias, Warnes, por permitirme ser parte de su historia. Gracias por acompañarme en mi locura, tanto en el fútbol como en esta serenata, y por darme la oportunidad de ser parte de su historia, con su obra y con todo lo que hemos hecho", expresó la autoridad.

"Después de seis años hemos retornado y eso quiere decir que la gente no me olvidó, que supo valorar lo que hicimos. Tuvimos un retorno espectacular y yo no los voy a defraudar. Vamos a hacer todo lo que podamos para hacer que Warnes truene y suene", agregó Cronenbold.

La serenata contó con la participación de reconocidos artistas como Jessi Uribe, Corona, Bonny Lovy, Maisa Roca, Ian Vega y Los Palmeras, quienes animaron la celebración con diferentes propuestas musicales.

También estuvieron presentes humoristas y personajes del espectáculo, que compartieron con el público durante la jornada.

El cantante colombiano Jessi Uribe agradeció la invitación y destacó la recepción que tuvo en el municipio. Además, compartió escenario con la artista boliviana Maisa Roca, quien expresó su orgullo por interpretar sus canciones durante el espectáculo.

La celebración también tuvo un espacio para las tradiciones locales, con la presencia de la reina del Carnaval de Warnes, Natalia I, y otras representantes de la fiesta grande.