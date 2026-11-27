Un vehículo terminó dentro de un canal de drenaje en la Radial 17 y medio, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El motorizado fue retirado con ayuda de camión con brazo hidráulico, cuyo conductor aseguró que sufrió daños durante las maniobras de rescate.

El hecho llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar, debido a las dificultades que se presentaron para sacar el vehículo del canal. Según el relato del conductor de la grúa, el trabajo fue complicado y terminó afectando también a su herramienta de trabajo.

“Ha costado sacarlo, se ha dañado mi grúa”, relató el trabajador, quien llegó hasta el lugar para retirar el motorizado siniestrado.

Al ser consultado sobre cuántas personas se encontraban dentro del vehículo cuando ocurrió el accidente, el conductor de la grúa respondió: “Lo habían abandonado, no hay nadie”.

La respuesta dejó abierta la interrogante sobre quiénes ocupaban el motorizado y qué ocurrió antes de que terminara dentro del canal de drenaje.

Consultado sobre si el hecho dejó únicamente daños materiales, el trabajador confirmó que el vehículo sufrió daños de consideración.

“Solo el vehículo se hizo tira”, manifestó.

El conductor también explicó que la Policía le pidió retirar el motorizado del canal, pero que los efectivos ya se habían retirado cuando concluyó su trabajo.

“La Policía me hizo sacarlo, pero ya se fueron”, afirmó.

El trabajador señaló que, además de los daños que sufrió el vehículo accidentado, su grúa también resultó afectada durante el procedimiento de retiro.