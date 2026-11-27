La imagen de la Virgen de Cotoca llegará este viernes a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para encontrarse con sus fieles en el altar papal, ubicado en la zona del Cristo Redentor.

La visita forma parte de las actividades religiosas en honor a la patrona del departamento y representa una oportunidad para que los devotos puedan acercarse a la imagen antes de las jornadas de romería.

El párroco de Cotoca, Rubén Albis, explicó que esta celebración representa una manifestación de fe y devoción, en la que la Virgen visita a los creyentes de la capital cruceña.

"Esta fiesta es una fiesta religiosa de fe, de devoción, en honor a nuestra madre, la mamita de Cotoca. Hemos de sentirnos que todos los cristianos no hemos de sentirnos huérfanos, sino que tenemos una madre que nos acompaña, que nos alienta y también intercede por cada uno de nosotros", expresó.

Albis explicó que la imagen partirá del Santuario de Cotoca después de la misa programada para las 15:30. La salida está prevista para las 16:15 y se estima que llegará alrededor de las 18:00 al altar papal, en la zona del segundo anillo y Cristo Redentor.

Posteriormente, la imagen continuará su recorrido por la avenida Monseñor Rivero hasta llegar a la Catedral Metropolitana, donde a las 19:00 se realizará el rezo del santo rosario.

El sacerdote destacó que esta visita permitirá que muchas personas que no puedan participar de las jornadas de romería tengan la oportunidad de encontrarse con la patrona cruceña.

"Quizás muchos no van a poder venir para la fiesta, para la romería, para el 7, para el 8, el 14, el 15, pero esta noche y mañana tienen esa oportunidad, ese privilegio de poder ir a verla a la mamá en la catedral", señaló.

El párroco invitó a la población a participar de la recepción de la imagen y acompañar las actividades religiosas.