El transporte pesado exigió al Gobierno transparentar los costos de importación del diésel y explicar los factores que determinaron el incremento de su precio a Bs 20,57 por litro. El dirigente del sector, Pedro Quispe, cuestionó la falta de información sobre cuánto cuesta adquirir el combustible, trasladarlo hasta el país y qué impuestos se aplican antes de su comercialización.

Quispe sostuvo que las autoridades deben presentar la documentación de importación, las facturas comerciales y los manifiestos de carga para que los transportistas conozcan la estructura de costos y comprendan por qué Bolivia tiene uno de los precios más elevados de la región.

"El Gobierno tiene que aclarar la importación. ¿Cuánto llega la tonelada métrica o la tonelada de diésel en los puertos y cuánto cuesta el transporte y cuánto están pagando los impuestos?", cuestionó.

El dirigente comparó los precios del combustible en países vecinos y señaló que Brasil, Chile y Perú tienen diferentes costos por litro. En ese contexto, pidió que se explique qué gastos y tributos inciden en el precio establecido en Bolivia.

Cuestiona costos de importación

Quispe también puso en duda los márgenes económicos que existirían en la importación de carburantes y recordó que, según sus antecedentes, anteriormente se invitó a empresas privadas a participar en la provisión de combustible.

"Cuando nosotros hemos invitado a las empresas privadas para que traigan la tonelada métrica, valía 550 dólares. 550 puesto en cualquier puerto. ¿Y cuánto facturó Transfigura, Vitol o las mafias de Yacimientos? $us 1.100 al Estado", manifestó.

En ese sentido, insistió en que las autoridades deben mostrar cuánto pagan actualmente por la tonelada métrica de diésel y cuánto representa el costo del traslado hasta Bolivia.

Asistencia al diálogo dependerá de las bases

Consultado sobre la convocatoria del Gobierno a una reunión prevista para este domingo a las 10:00, el dirigente indicó que la participación del transporte pesado todavía no está definida y dependerá de la decisión de la mayoría de sus afiliados.

"Depende la mayoría, la mayoría decide", respondió.

Quispe también pidió que, antes de avanzar en cualquier acercamiento, se considere la demanda del sector de anular el Decreto Supremo 5716 y revisar el nuevo esquema de precios de los combustibles.

Mientras tanto, el transporte mantiene el anuncio de paro nacional indefinido desde las 00:00 del lunes 30 de noviembre, medida asumida en un ampliado nacional en rechazo al incremento del diésel.