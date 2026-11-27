La inseguridad volvió a golpear a un trabajador del transporte en la zona del antiguo mercado Los Pozos, en Santa Cruz de la Sierra. Un mototaxista fue asaltado por un grupo de personas que le robó su teléfono celular mientras realizaba un servicio cerca del Parque Arenal.

El afectado relató que el hecho ocurrió cuando llegó al lugar para dejar a un pasajero. Según su testimonio, los delincuentes aprovecharon que tenía el celular colocado en el soporte de su motocicleta para quitárselo y escapar.

“Fui a dejar un pasajero, el antiguo Los Pozos, estaba justo por el Parque Arenal, como tengo la moto, el soporte, me lo jalaron de ahí, traté de seguirlo, pero de ahí, una cuadra y media más o menos, vi que eran varios, preferí evitar, y volví otra vez al Parque Arenal para ver si estaban los policías, algo para que me puedan ayudar, y decimos que no estaban”, relató.

El mototaxista explicó que decidió no continuar persiguiendo a los responsables al darse cuenta de que eran varias personas. Luego regresó al Parque Arenal con la esperanza de encontrar a efectivos policiales que pudieran ayudarlo, pero aseguró que no había nadie.

El trabajador manifestó que es la primera vez que sufre un asalto, aunque considera que la zona es peligrosa y que quienes trabajan durante la noche están expuestos a este tipo de hechos.

“Sí, la verdad que sí, bueno, primera vez que me pasa a mí esto, uno trata de trabajar en la noche para ganarse el pan cada día, pero acabé perdiendo más lo que gano en el día”, lamentó.

Impotencia y temor

Más allá de la pérdida económica, el afectado expresó su frustración por no haber encontrado ayuda después del robo. Dijo que, al estar solo y no contar con apoyo policial en ese momento, no tuvo otra opción que dar por perdido su teléfono.

“Sí, siento mucha impotencia, ¿por qué? Porque aparte, o sea, yo solo no puedo hacer nada, fui y traté de buscar lo que era la Policía en el Parque Arenal, no encontré a nadie que me pueda ayudar, dije, bueno, ya lo dejé por perdido”, contó.

El mototaxista también señaló que siente temor al pasar por el sector de Los Pozos, donde, según su experiencia, los trabajadores y transeúntes están expuestos a robos.

“¿Qué puedo hacer? Nada, que haya más control, más que todo. Porque mayormente los que están en ese sector, en Los Pozos, son malvivientes para mí, literalmente, o sea, cuando paso por ahí, tengo que pasar volando, porque si no, te roban, primera vez que fui, dejé, capaz, no sé si la verdad, lo hayan planeado o no, primera vez que me pasa esto”, expresó.