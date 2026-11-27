Un helicóptero militar de Perú se accidentó durante un sobrevuelo por el Valle de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú y el reducto del último remanente de la organización subversiva Sendero Luminoso, sin que hasta el momento se conozca el estado de sus tripulantes.



El Comando Especial VRAEM reportó en un comunicado que la aeronave sufrió el "siniestro" cuando acudía a realizar la extracción de una patrulla militar que había sido desplegada en este territorio para cumplir con una misión.



El hecho ocurrió en la localidad de Sanabamba, una zona rural escasamente habitada, que forma parte del ámbito del VRAEM y que pertenece a la sureña región andina de Ayacucho.



"Ante esta situación se han activado los protocolos de búsqueda y de rescate con la finalidad de localizar la aeronave y determinar la situación del personal a bordo", indicó el CE VRAEM.



El VRAEM es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.



En ese valle, el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por el fallecido Abimael Guzmán, que desató el conflicto armado interno (1980-2000) que dejó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).