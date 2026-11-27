Una familia de Nueva Jersey, Estados Unidos, protagonizó un momento insólito durante la celebración del Día de Acción de Gracias, cuando la mesa en la que habían preparado un gran banquete se desplomó repentinamente.

El incidente ocurrió durante la celebración del año pasado, justo cuando los integrantes de la familia estaban terminando un discurso festivo antes de disfrutar de la comida.

En cuestión de segundos, la mesa cedió y varios de los platos preparados para la ocasión terminaron en el suelo, ante la sorpresa de todos los presentes.

El video muestra cómo la celebración cambia por completo cuando la estructura deja de sostener el banquete.

Lo que parecía ser una tranquila reunión familiar se convirtió en una escena inesperada que muchos usuarios de redes sociales han calificado como la peor pesadilla de cualquier anfitrión.

Y es que, después de dedicar tiempo a preparar la cena, nadie espera que la mesa termine desplomándose antes de comenzar a comer.

Afortunadamente, la familia logró rescatar suficiente comida para continuar con su festejo, evitando que el incidente arruinara por completo la celebración.