El periodista e investigador Jaime Maussan volvió a generar revuelo en redes sociales tras dar a conocer una nueva grabación relacionada con el supuesto avistamiento de un pterodáctilo en territorio mexicano.

De acuerdo con el reporte del comunicador, este nuevo registro audiovisual resulta clave porque fue captado exactamente dos horas antes del polémico video grabado por Isaac Arteaga, material que recientemente dio la vuelta al mundo y desató todo tipo de teorías.

Según los detalles compartidos en la investigación, el autor de esta segunda evidencia es un mecánico automotriz que solicitó mantener su identidad bajo reserva.

El hombre descubrió el hallazgo de manera accidental mientras revisaba en su computadora las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en su taller mecánico, percatándose de que sus equipos habían registrado el paso de la misteriosa criatura durante aquella misma noche.

¿Qué se observa en la nueva grabación captada en Ciudad Juárez?

Aunque el propio testigo reconoció que las imágenes de circuito cerrado son de baja calidad, en el video se distingue claramente el desplazamiento de una criatura alada cruzando el cuadro de derecha a izquierda, teniendo como telón de fondo las luces nocturnas de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el análisis presentado por Maussan, el presunto reptil prehistórico vuela a muy baja altura sobre la mancha urbana y conserva exactamente la misma silueta y características físicas del espécimen observado en la grabación previa, lo que reforzaría la hipótesis de que ambos testigos captaron al mismo animal esa noche.

¿A qué hora ocurrió este avistamiento?

El propietario del taller mecánico precisó que el reloj de sus cámaras de vigilancia marcó las 20:45 horas (8:45 de la noche) al momento del paso de la criatura, confirmando así que el fenómeno sobrevoló la zona fronteriza dos horas antes de que Isaac Arteaga lograra filmarlo desde otro punto de la ciudad.

Como era de esperarse, la difusión de este segundo ángulo dividió nuevamente las opiniones entre los internautas, pues los seguidores del fenómeno insisten en que se trata de una evidencia contundente de criptozoología en el norte de México.

Sin embargo, los escépticos continúan apuntando a que podría tratarse de un ave nocturna de gran envergadura distorsionada por la baja resolución de las cámaras de seguridad.

Fuente: El Heraldo de México.