Un camión de carga protagonizó un aparatoso accidente la tarde del jueves 26 de noviembre en Toledo, Ohio, Estados Unidos, luego de perder el control cuando intentaba incorporarse a una rampa de salida de la Interestatal 75 y quedar suspendido entre dos estructuras elevadas de la autopista.

El incidente ocurrió durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias y fue captado por cámaras del Departamento de Transporte de Ohio (ODOT), que registraron el momento en que el vehículo derrapó y terminó atravesado entre ambas rampas.

Tras el accidente, equipos de emergencia y personal de transporte realizaron maniobras para recuperar el camión, que finalmente fue retirado con ayuda de una grúa.

Pese a la impactante posición en la que quedó el vehículo, las autoridades no reportaron personas lesionadas. Sin embargo, la circulación permaneció afectada durante varias horas mientras se desarrollaban los trabajos de retiro y limpieza.