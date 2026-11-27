El accidente ocurrió en Toledo, Estados Unidos, cuando el vehículo intentaba incorporarse a una salida de la Interestatal 75. No se reportaron personas heridas.
27/11/2026 13:57
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Un camión de carga protagonizó un aparatoso accidente la tarde del jueves 26 de noviembre en Toledo, Ohio, Estados Unidos, luego de perder el control cuando intentaba incorporarse a una rampa de salida de la Interestatal 75 y quedar suspendido entre dos estructuras elevadas de la autopista.
El incidente ocurrió durante las celebraciones del Día de Acción de Gracias y fue captado por cámaras del Departamento de Transporte de Ohio (ODOT), que registraron el momento en que el vehículo derrapó y terminó atravesado entre ambas rampas.
Tras el accidente, equipos de emergencia y personal de transporte realizaron maniobras para recuperar el camión, que finalmente fue retirado con ayuda de una grúa.
Pese a la impactante posición en la que quedó el vehículo, las autoridades no reportaron personas lesionadas. Sin embargo, la circulación permaneció afectada durante varias horas mientras se desarrollaban los trabajos de retiro y limpieza.
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