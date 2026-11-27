El mundo de las artes marciales en Brasil está de luto tras conocerse la muerte de Gustavo Ferro, tricampeón nacional de Muay Thai, quien falleció a los 31 años durante un enfrentamiento en la guerra de Ucrania. Según informó su familia, el deportista fue alcanzado por una granada lanzada desde un dron mientras se encontraba en el frente de batalla.

La noticia fue comunicada a sus familiares por el comandante que estaba a cargo del brasileño en territorio ucraniano. De acuerdo con la información recibida, Ferro y otros integrantes de su equipo fueron alcanzados por el explosivo durante un ataque.

El comandante explicó que el lugar donde quedaron los cuerpos es de difícil acceso y que la presencia de drones en la zona complica cualquier operativo de rescate.

"Recibimos la noticia de que había fallecido junto a todo el equipo. Siempre fue un chico de gran corazón, ayudaba a quien lo necesitaba sin medir esfuerzos", relató su madre, Josilene Rodrigues Ferro.

De tricampeón brasileño a combatiente en Ucrania

Gustavo Ferro nació en Río de Janeiro y vivía desde hacía aproximadamente 20 años en Cabo Frio, en el barrio Palmeiras, junto a sus padres y su hermana.

Desde los 16 años se dedicó a las artes marciales y consiguió consagrarse en tres oportunidades campeón brasileño de Muay Thai en la categoría de hasta 80 kilos. Su trayectoria deportiva también estuvo marcada por una etapa difícil, cuando tuvo que alejarse durante un año y medio de las competencias debido a una grave lesión medular que sufrió durante un entrenamiento. Pese a ese episodio, logró retomar su carrera.

De tricampeón brasileño a combatiente en Ucrania. Foto: Instagram/@gustavoferromma

Según contó su madre, el deportista intentó incorporarse en dos ocasiones al conflicto armado, hasta que finalmente fue aceptado en 2026. En agosto de ese año viajó a Ucrania con la intención de apoyar al país europeo.

Sus padres intentaron convencerlo de que no viajara, pero Gustavo estaba decidido a cumplir su propósito de ayudar a quienes consideraba víctimas de una injusticia.

Su familia teme que el cuerpo no pueda ser repatriado

La recuperación de los restos del deportista es incierta debido a las condiciones de seguridad en el lugar donde ocurrió el ataque.

Su padre manifestó que la zona es de difícil acceso y que la presencia de drones representa un peligro para cualquier intento de rescate.

La muerte de Gustavo Ferro deja un profundo pesar entre sus seres queridos y en el ámbito de las artes marciales brasileñas, donde alcanzó reconocimiento por sus tres títulos nacionales de Muay Thai.