Una mujer que circulaba en motocicleta fue sorprendida con marihuana escondida debajo de un rodete en su cabello durante un control de Gendarmería Nacional Argentina, realizado en la ciudad de Clorinda, provincia de Formosa.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda”, quienes detuvieron la marcha de la motocicleta sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1.286. Al solicitarle la documentación, los uniformados advirtieron que la mujer se encontraba nerviosa y evitaba quitarse el casco.

Ante esa actitud, los gendarmes le solicitaron ingresar al puesto de control para realizar una requisa más exhaustiva. Con la intervención de personal femenino de la fuerza, descubrieron que ocultaba entre sus cabellos una bolsa de nylon transparente disimulada debajo de un rodete.

En el interior del envoltorio encontraron 24,43 gramos de cannabis sativa, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia.

El Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 1 de Clorinda dispuso la incautación del estupefaciente y que la mujer permanezca supeditada a la causa. La información oficial no reportó que haya sido detenida.

El hecho fue informado por la propia Gendarmería Nacional Argentina el 23 de noviembre de 2026.