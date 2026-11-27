Varios grupos de monos tomaron este jueves por la mañana los jardines del Taj Mahal, en la ciudad india de Agra, y se concentraron junto a varios accesos al monumento. Los animales aparecieron de repente y empezaron a chillar. Algunos turistas se detuvieron y otros cambiaron de recorrido, según el diario Hindustan, que señala que el episodio se saldó sin mordeduras.

El diario Amar Ujala difundió un vídeo en el que se ve a los monos moverse por los jardines del monumento, cerca de los visitantes. La cadena india NDTV también ha informado de la presencia de grupos de monos en los alrededores de los accesos este y oeste y de la Puerta Real.

Los animales suelen perseguir a los visitantes para quitarles comida, botellas de agua o bolsos y aunque parece que todos los turistas llegan prevenidos, se han reportado más de diez turistas mordidos dentro del recinto y en sus alrededores desde finales de septiembre.

Entre los heridos están un turista brasileño de 83 años que recibió los primeros auxilios en un dispensario cercano al monumento y después fueron trasladados al hospital, según un medio local.

El Servicio Arqueológico de la India instaló vallas en 2023 en varios puntos por los que entraban los monos y el comité de seguridad del Taj Mahal ha abordado las mordeduras este noviembre, durante una revisión de las medidas de protección del recinto.

El Servicio Arqueológico ha pedido por carta al Ayuntamiento de Agra que tome medidas, pero los medios locales informan de que hay discrepancias sobre que entidad debe capturar a los animales.

Fuente: 20minutos.

