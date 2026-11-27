Un cachorro fue rescatado después de quedar atrapado dentro de un enorme costal de maíz en una propiedad rural de Brasil.

El pequeño animal se introdujo entre los granos a través de una abertura en la bolsa, pero terminó en una zona de la que no podía salir por sus propios medios.

El caso ocurrió en una zona rural de Araguaína, en el estado de Tocantins, y llamó la atención en redes sociales luego de que se difundiera el video del rescate, en el que se observa cómo varias personas intervienen para sacar al cachorro con vida.

El hallazgo ocurrió cuando la médica veterinaria Marina Verzignassi y su equipo se encontraban en una propiedad rural para atender a un animal.

Durante su visita, escucharon unos chillidos que provenían de uno de los costales utilizados para almacenar granos. Al acercarse y revisar el recipiente, descubrieron que había un cachorro atrapado entre el maíz.

La situación representaba un riesgo para el pequeño perro, pues se encontraba dentro de una bolsa de almacenamiento que, además, tenía otros recipientes llenos de granos encima.

¿Cómo encontraron al cachorro dentro del costal de maíz?

Según explicó la veterinaria, el cachorro habría ingresado por una abertura ubicada en la parte trasera de la bolsa. Una vez dentro, avanzó entre los granos hasta quedar atrapado, sin posibilidad de regresar por el mismo lugar.

Los costales utilizados para almacenar maíz en este tipo de instalaciones son conocidos como silo bags y permiten conservar grandes cantidades de granos. Por sus dimensiones y características, el cachorro quedó fuera del alcance de quienes se encontraban en el lugar hasta que escucharon sus llamados.

Al identificar de dónde provenían los sonidos, el equipo decidió intervenir para evitar que el animal permaneciera más tiempo en el interior.

Para liberarlo, tuvieron que realizar un corte en la bolsa con ayuda de una herramienta, lo que permitió abrir un espacio y alcanzar al cachorro entre los granos.

Finalmente, lograron sacarlo con vida. De acuerdo con los reportes del caso, el animal se encontraba en buenas condiciones aparentes después del rescate.

La grabación del momento en que encontraron y liberaron al cachorro comenzó a circular en redes sociales y consiguió más de un millón de reproducciones, lo que generó comentarios de usuarios que siguieron el caso: "Yo lo adopto", "Es increíble que no haya muerto asfixiado", "Le salvaron la vida y tuvo suerte", "Pobre animalito", son algunos de los comentarios en la publicación viral.

Video a cargo del portal Metrópolis.

El caso también permitió conocer un detalle importante sobre lo sucedido: de acuerdo con la explicación de la veterinaria, no se trató de un animal que hubiera sido colocado deliberadamente dentro del costal, sino de un accidente ocurrido después de que el cachorro ingresara por una abertura.



