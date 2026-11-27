¡La música no fue lo único que conquistó a Jessi Uribe durante su visita a Warnes! El reconocido cantante colombiano sorprendió al público al expresar su admiración por la gastronomía cruceña durante su presentación en la Gran Serenata por los 107 años de fundación de esta ciudad.

Ante una multitud que disfrutaba de su espectáculo en el estadio Samuel Vaca Jiménez, el intérprete compartió su experiencia con algunos de los platos y sabores tradicionales de la región.

“A mí el majadito me encanta, jamás había comido keperí y es una cosa espectacular. Y la cerveza, ustedes tienen una gastronomía maravillosa”, expresó Jessi Uribe, provocando una cálida reacción entre los asistentes.

Durante su estadía en Warnes, el artista tuvo la oportunidad de compartir un almuerzo con autoridades locales y degustar algunas de las especialidades de la cocina cruceña.

Entre los sabores que más llamaron su atención estuvieron el majadito, un plato tradicional del oriente boliviano, y el keperí, una preparación que probó por primera vez y que calificó como espectacular.

Sus palabras se convirtieron en uno de los momentos especiales de la noche, al reconocer públicamente la riqueza gastronómica de la región que lo recibió.

La Gran Serenata se desarrolló la noche del jueves 26 de noviembre en el estadio Samuel Vaca Jiménez, con ingreso gratuito y una importante participación del público.

Además de interpretar sus éxitos, Jessi Uribe aprovechó su presentación para agradecer el cariño del público y destacar las experiencias que vivió durante su visita.