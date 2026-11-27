Un partido del Campeonato C17 de fútbol de salón terminó suspendido en Coronel Oviedo, en Paraguay, luego de que un jugador de 17 años agrediera a un rival de 15, propinándole una patada en la nuca cuando se encontraba tendido en el suelo.

El hecho ocurrió durante el encuentro entre las selecciones de Villarrica y Ovetense. La agresión dejó gravemente herido al adolescente, quien perdió el conocimiento y sufrió convulsiones tras recibir el golpe.

Debido a la gravedad de su estado, el jugador de 15 años fue trasladado de emergencia al Hospital General de Coronel Oviedo, donde recibió atención médica y fue sometido a estudios y cuidados especiales.

Según los reportes, el adolescente reaccionó favorablemente y actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque continúa en proceso de recuperación.

El partido fue suspendido

La violenta agresión provocó la suspensión del encuentro deportivo. El caso generó preocupación debido a la gravedad del ataque contra el adolescente, que recibió la patada cuando estaba indefenso en el suelo.

Posteriormente, el propio jugador confirmó a través de sus redes sociales que se encuentra fuera de peligro y continúa recuperándose.