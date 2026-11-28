Un hombre identificado como Sergio Javier “N” fue detenido en Michoacán por su probable participación en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada a balazos el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok desde su salón de belleza, en Zapopan, Jalisco.

La aprehensión se realizó en la colonia Anexo San Rafael, en Uruapan. Según informó la Fiscalía estatal, el detenido habría tenido una participación activa antes, durante y después del crimen.

La captura se conoce más de un año después del asesinato de la creadora de contenido, cuyo caso causó conmoción debido a que los disparos quedaron registrados durante la transmisión en vivo.

Las investigaciones también apuntan a una posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades indagan, además, la posible implicación de Francisco, expareja de Valeria e hijo de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como presunto líder de “Los Rs”.

El narcotraficante fue detenido el 31 de julio de 2026 y es investigado por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, así como por una posible conexión con el feminicidio de Valeria Márquez.

El exnovio de Valeria contó cómo se enteró del crimen

En una entrevista con el periodista Luis Chaparro, de Pie de Nota, Francisco negó haberle pedido a su padre, “R1”, que mataran a Valeria.

El hombre también relató cómo se enteró del asesinato de la influencer. Según su versión, cuando ocurrieron los hechos se encontraba rentando un departamento cerca del salón de belleza donde trabajaba su expareja.

Francisco aseguró que una amiga lo llamó para comunicarle lo sucedido y que fue así como supo que Valeria había sido asesinada.

El exnovio había sido señalado por una posible participación en el crimen, una versión que negó durante la entrevista.