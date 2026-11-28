Este 28 de noviembre se cumplen 12 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, el reconocido actor y escritor mexicano que dio vida a personajes inolvidables como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.

Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en su casa de Cancún, México. Nacido el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México, construyó una carrera que marcó la historia de la televisión latinoamericana con sus programas de humor.

Antes de alcanzar la popularidad como actor, trabajó como guionista de radio, televisión y cine. Su apodo, “Chespirito”, surgió como un diminutivo de Shakespeare, en referencia a su talento para escribir. Además de crear y protagonizar sus programas, también compuso canciones y escribió obras de teatro.

Sus personajes trascendieron fronteras y llegaron a numerosos países, convirtiéndose en parte de la infancia de millones de personas. A 12 años de su partida, sus producciones siguen despertando risas y nostalgia entre distintas generaciones.

En redes sociales, los seguidores recordaron su legado y compartieron mensajes de cariño. Algunos destacaron que sus programas todavía los hacen reír, mientras otros defendieron el humor con el que retrató la vida de personajes humildes.

“Una obra de arte en todo sentido, doblado en múltiples idiomas y más de 50 años después aún se transmite en los medios locales de Sudamérica”, escribió uno de los usuarios.

A más de una década de su muerte, Roberto Gómez Bolaños continúa siendo una de las figuras más recordadas del humor latinoamericano. Sus frases, ocurrencias y personajes mantienen vivo el cariño de quienes crecieron viendo sus programas.