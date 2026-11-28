Los estudiantes que están por concluir sus estudios del nivel secundario podrán obtener su Diploma de Bachiller en formato digital, siempre que aprueben el curso y cumplan los requisitos establecidos, informó el Ministerio de Educación.

La medida permitirá que los nuevos bachilleres accedan a su documento de manera gratuita y puedan imprimirlo las veces que lo necesiten, sin realizar nuevamente trámites de legalización.

El diploma contará con un código QR que permitirá verificar su autenticidad. Para obtenerlo, los estudiantes deberán esperar a que los maestros registren las calificaciones del tercer trimestre en el sistema, desde donde podrán acceder al documento.

Plataforma para estudiantes menores de edad

El acceso estará vinculado a Ciudadanía Digital; sin embargo, debido a que los menores de edad no pueden utilizar este mecanismo, el Ministerio de Educación prevé habilitar una plataforma específica para que también puedan ingresar y descargar su diploma.

La iniciativa está contemplada en el Decreto Supremo 5738 y busca simplificar la entrega de los títulos de bachiller, eliminando las filas y los trámites adicionales para su legalización.