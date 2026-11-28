Tras dos horas de diálogo este sábado, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, alcanzó puntos de consenso con la dirigencia del transporte para frenar la suspensión del servicio prevista para el lunes.

Al respecto, la autoridad municipal enfatizó el impacto social de una paralización al señalar que “nosotros les hemos explicado la situación como ciudad, que parar el transporte público afecta a cientos de miles de ciudadanos que no tienen cómo ir de su casa al trabajo y volver del trabajo a su casa”.

Durante la reunión, el burgomaestre exhortó al sector a deponer las medidas de presión mediante el uso de mesas de diálogo institucionales abiertas para atender sus demandas sin dañar la economía ciudadana.

En ese sentido, Saavedra ofreció gestiones sobre temas pendientes del sector y afirmó que “todos tenemos problemas, entendemos los problemas que ellos tienen, les hemos dicho que vamos a ver de hablar con el tema de la conversión, que es algo pendiente, pero que no se puede parar”.

La propuesta municipal será evaluada por los sindicatos del sector en una asamblea interna para definir su operatividad durante el inicio de semana.

Sobre este proceso, el alcalde expresó su optimismo respecto a una salida concertada señalando que “nos han dicho que ellos tienen una reunión en algunas horas, que van a llevar la propuesta, y nosotros tenemos la fe de que esto se va a resolver en el transcurso del día”.

Escenario dividido frente al paro nacional

En respuesta al pedido edil, el dirigente del transporte urbano, Mario Guerrero, confirmó que someterán la continuidad del servicio a consideración de sus socios, aunque mantendrán el estado de emergencia por el diésel a Bs 20,57, el crédito productivo del 17% y la falta de cilindros.

Esta posible desmarcación contrasta con la postura del transporte pesado, el federado y los gremiales, sectores que ratificaron una paralización nacional desde las cero horas del lunes.