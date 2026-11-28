El transporte a nivel nacional ratificó el repliegue de sus unidades a partir de las cero horas de este lunes tras la determinación asumida por los sectores del transporte y el comercio minorista en rechazo al ajuste en el precio del combustible.

Al respecto, el ejecutivo del Transporte Federado, Bismark Daza, confirmó que acatarán disciplinadamente el instructivo nacional de su confederación y advirtió que "primero el Gobierno tiene que quitar el comunicado de la ANH para sentarnos nosotros con el Gobierno nacional".

La medida de presión afectará tanto al transporte urbano como al servicio interdepartamental e internacional de carga y pasajeros en todo el territorio boliviano.

En ese sentido, el presidente nacional de la Cámara de Transporte Boliviano, Luis Núñez, ratificó la determinación del sector al señalar que "el lunes empezamos un paro en todo Bolivia del transporte pesado nacional y de ómnibus".

Desde el oriente boliviano, los dirigentes denunciaron que el nuevo precio fijado en Bs. 20,57 supera las cotizaciones internacionales y golpea directamente a la economía ciudadana.

Sobre este punto, el presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, Erlan Melgar, anunció el repliegue total de sus flotas bajo el argumento de que la medida "no está afectando exclusivamente a nuestro sector, en realidad, está afectando a la población en general".

Respaldo del sector gremial

A la protesta de los choferes se sumará la Confederación de Gremiales de Bolivia, cuyos afiliados alertan sobre un encarecimiento generalizado de los productos de la canasta familiar.

Finalmente, su ejecutivo nacional, César Gonzales, justificó la adhesión de su sector manifestando que"nos vamos a incorporar a la medida que el transporte pesado y los diferentes sectores en el país vayan reclamando algo justo, mejores días para el pueblo boliviano y que baje el costo de vida".