Los ciudadanos que percibieron el beneficio escolar, pero enfrentan observaciones en el Programa Extraordinario de Protección y Equidad pueden gestionar sus consultas de forma remota.
27/11/2026 18:22
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Si cobraste el Bono Juancito Pinto pero al consultar el sistema figuras como no habilitado para recibir el Bono Pepe II, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo dispuso tres canales oficiales para resolver tus consultas.
Esta atención busca esclarecer de manera directa la situación de los ciudadanos que presentan observaciones dentro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad sin que deban trasladarse innecesariamente a una agencia bancaria.
Las personas que se encuentren en esta situación pueden reportar su caso y verificar el motivo de la observación a través de las siguientes vías:
Requisitos y verificación general en bancos
Para los ciudadanos habilitados, el cobro en entidades financieras exige presentar documentos específicos en ventanilla:
Los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad pero no reciben una renta de jubilación cobrarán recién a partir de diciembre de 2026.
Finalmente, la institución recordó que si el titular no acudió a realizar el cobro presencial en su fecha exacta según el cronograma, el dinero asignado no se pierde, pudiendo realizar el cobro cualquier día posterior.
Las entidades financieras habilitadas atienden al público entre las 07:00 y las 20:00 horas, de acuerdo con el horario operativo de cada banco.
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