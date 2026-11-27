Si cobraste el Bono Juancito Pinto pero al consultar el sistema figuras como no habilitado para recibir el Bono Pepe II, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo dispuso tres canales oficiales para resolver tus consultas.

Esta atención busca esclarecer de manera directa la situación de los ciudadanos que presentan observaciones dentro del Programa Extraordinario de Protección y Equidad sin que deban trasladarse innecesariamente a una agencia bancaria.

Las personas que se encuentren en esta situación pueden reportar su caso y verificar el motivo de la observación a través de las siguientes vías:

Web: ingresando al portal digital https://consultapepe.gestora.bo.

ingresando al portal digital https://consultapepe.gestora.bo. Línea gratuita: comunicándose al número telefónico 800101610.

comunicándose al número telefónico 800101610. WhatsApp: enviando un mensaje al número de atención 67195524.

Requisitos y verificación general en bancos

Para los ciudadanos habilitados, el cobro en entidades financieras exige presentar documentos específicos en ventanilla:

Carnet de Identidad: original y vigente.

original y vigente. Fotocopia de C.I.: debidamente firmada y con un número de celular o referencia anotado.

debidamente firmada y con un número de celular o referencia anotado. Fotocopia de Carnet de Discapacidad: únicamente en los casos que corresponda.

Los adultos mayores que perciben la Renta Dignidad pero no reciben una renta de jubilación cobrarán recién a partir de diciembre de 2026.

Finalmente, la institución recordó que si el titular no acudió a realizar el cobro presencial en su fecha exacta según el cronograma, el dinero asignado no se pierde, pudiendo realizar el cobro cualquier día posterior.

Las entidades financieras habilitadas atienden al público entre las 07:00 y las 20:00 horas, de acuerdo con el horario operativo de cada banco.