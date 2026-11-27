Los maestros urbanos y rurales de Bolivia confirmaron su participación en la marcha nacional convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) para este viernes 27 de noviembre, en rechazo a la descentralización educativa y al incremento en el precio del diésel.

La determinación busca frenar medidas que el sector considera perjudiciales para el presupuesto escolar y la economía de las familias que dependen del transporte público, según lo que afirmó Lorenzo Chávez, secretario de la Federación de Maestros Urbanos.

"No es una solución la descentralización, más bien es precarizar más, recortar presupuesto y en el fondo llevar a una privatización de la educación. Eso estamos rechazando nosotros, como también estamos rechazando la subida del diésel", sostuvo Chávez al confirmar que la concentración en Santa Cruz iniciará a las 8:30 a.m. en la plazuela del Cementerio General.

Además, el dirigente enfatizó que "quiero decirle al gobierno y al ministro, si piensan cansarnos se equivocan. Nosotros estamos dispuestos a pasar Navidad Año Nuevo en las calles y lo vamos a hacer porque así ya lo hicimos el año pasado".