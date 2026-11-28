La Federación Departamental Sindical de Choferes “1ro de Mayo” de Potosí instruyó el acatamiento obligatorio del paro nacional indefinido del autotransporte, que comenzará a las 00:00 horas del lunes 30 de noviembre de 2026. La determinación contempla la suspensión de todas las modalidades de transporte y advierte con sanciones sindicales, incluso la pérdida de derechos de afiliación, para quienes incumplan la medida.

Mediante el Instructivo N.º 06/2026, la organización departamental comunicó a los secretarios generales que la decisión responde a las resoluciones aprobadas en el Ampliado Nacional de Emergencia del Autotransporte, realizado el 26 de noviembre en la ciudad de La Paz.

El sector exige al Gobierno nacional anular el comunicado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que establece el precio del diésel en Bs 20,57, abrogar el Decreto Supremo N.º 5716 y atender las demás demandas del transporte. Mientras estas exigencias no sean resueltas, el paro se mantendrá sin una fecha definida de conclusión.

La disposición alcanza al transporte urbano, rural, interprovincial, interdepartamental e internacional, además de taxis, buses, minibuses, trufis, sindicatos mixtos y transporte de carga. El instructivo establece que la medida únicamente podrá ser levantada por disposición de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y la Federación Departamental de Potosí.

Uno de los puntos más contundentes del documento está referido a las sanciones contra los afiliados que decidan continuar trabajando durante la protesta. La Federación advierte de manera expresa: “El compañero que incumpla será considerado como TRAIDOR AL SECTOR y será sometido a proceso disciplinario conforme al Estatuto Orgánico”. Entre las posibles sanciones menciona la suspensión de la afiliación y la pérdida de los derechos sindicales.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, cada secretario general tendrá la responsabilidad de socializar el instructivo entre sus afiliados, elaborar listas de los movilizados, designar delegados de control para los turnos de mañana y tarde, además de reportar diariamente a la Federación el estado de su sector.

Asimismo, los sindicatos deberán establecer puntos de control y movilización en sus paradas habituales y lugares estratégicos, donde se mantendrá presencia permanente mediante turnos rotativos. Los dirigentes departamentales también realizarán controles sorpresivos en paradas, rutas y trancas para verificar que ningún afiliado preste servicios de transporte durante el paro, ya sea de manera directa o encubierta.

El documento prohíbe levantar la medida de forma aislada o mediante acuerdos particulares. Sin embargo, establece una excepción para emergencias de salud comprobadas, como ambulancias, vehículos que trasladen a personas gravemente enfermas y el transporte de personal de salud. Estos casos deberán ser coordinados con el dirigente de turno.

La Federación también pidió a sus afiliados mantener el orden durante las movilizaciones y prohibió el consumo de bebidas alcohólicas, así como cualquier acto de violencia o vandalismo. El instructivo sostiene que la protesta debe desarrollarse de manera firme, pero pacífica y disciplinada.

En la parte final del documento, la dirigencia justifica la movilización como una defensa de la actividad laboral y de la economía de las familias del transporte. “Esta lucha no es por un dirigente, es por la supervivencia de nuestras familias, por nuestra fuente de trabajo y por el pueblo”, señala el instructivo.

La Federación cerró su disposición con un mensaje dirigido a sus afiliados: “¡Potosí acata, Potosí Cumple, Potosí no se vende!”, ratificando así su decisión de sumarse al paro nacional indefinido desde el primer minuto del lunes.