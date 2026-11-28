En la región orureña de Uyuni, una madre protagonizó una desesperada huida junto a su hijo en brazos para escapar de su pareja, quien intentó retenerla e introducirla por la fuerza en la maletera de un motorizado.

Al respecto, el Cnel. Saúl Inclán, comandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, informó que "posteriormente, en entrevistas ya con la persona, la misma indica que se encontraba con su pareja; que él mismo se había encontrado en la avenida Ferroviaria y posteriormente se estaban dirigiendo a su domicilio".

Discusión y agresión en la vía pública

El violento episodio se desencadenó en plena circulación vehicular tras una fuerte discusión originada al interior del automóvil.

Al respecto, el Cnel. Saúl Inclán señaló que “tuvieron una discusión al interior del vehículo, incluso la señora indica que había sido agredida físicamente y por temor a una mayor agresión, la misma decide bajar del vehículo".

Tras el llamado de alerta y la revisión de las imágenes registradas por testigos, las fuerzas del orden activaron los protocolos de seguridad y búsqueda.

El coronel detalló que "se pudo identificar al autor de este hecho y la placa del vehículo; inmediatamente con esta placa, Tránsito ordenó ya la captura de este vehículo".

Situación legal del responsable

Gracias a las diligencias de la Policía Boliviana, el presunto agresor fue localizado, aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Para finalizar, la autoridad policial indicó que "el agresor fue identificado en primera instancia, en segunda ha sido aprehendido y se encuentra ya a disposición de las autoridades jurisdiccionales".