Un alarmante hecho de violencia quedó registrado por cámaras de seguridad en la ciudad de Uyuni, Potosí, donde una mujer con su pequeño hijo en brazos se lanzó de un taxi en movimiento para escapar de una presunta agresión.

El incidente ocurrió la tarde de este jueves, aproximadamente a las 13:58, en inmediaciones de la calle Loa y Cabrera.

De acuerdo con las imágenes y los testimonios de vecinos, la mujer se encontraba dentro del motorizado junto a su hijo cuando, en circunstancias que todavía deben esclarecerse, decidió salir del vehículo mientras este continuaba avanzando.

La caída provocó momentos de desesperación entre los testigos, quienes escucharon los gritos de auxilio de la madre y el llanto del menor.

Lejos de terminar con la caída, la situación se tornó todavía más preocupante cuando el conductor detuvo el vehículo y, según los testigos, intentó obligar a la mujer a ingresar nuevamente al taxi.

Los gritos de la madre alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas y acudieron para auxiliarla junto a su hijo.

Ante la intervención de los habitantes de la zona, el conductor volvió a subir al vehículo y escapó del lugar.

La rápida reacción de los vecinos fue fundamental para impedir que el hombre presuntamente continuara intimidando a la mujer.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre el estado de salud de la madre y su hijo, ni sobre posibles lesiones ocasionadas por la caída.