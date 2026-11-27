El papa León XIV pidió a la Iglesia boliviana fortalecer su cercanía con los sectores más pobres y vulnerables, promover la unidad frente a la polarización y responder con valentía y creatividad a los desafíos sociales del país. El mensaje fue transmitido durante el encuentro con los obispos bolivianos, en el marco de su visita ad limina al Vaticano.

Monseñor Eugenio Cotter, vicario apostólico de Pando y presidente de la Comisión de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Boliviana, explicó que el Pontífice alentó a la Iglesia a convertirse en un espacio de encuentro y unidad.

Foto: Vatican News

También pidió trabajar de manera conjunta frente al avance del narcotráfico y la inseguridad, además de acompañar a las personas afectadas por estos problemas.

Durante la reunión también se abordó la situación de los pueblos amazónicos, afectados por incendios, sequías e inundaciones. León XIV expresó su cercanía con estas comunidades y pidió fortalecer el acompañamiento, la integración y las condiciones de vida de sus habitantes.

En materia de protección de menores, manifestó su apoyo a las víctimas de abusos y valoró los avances en prevención, aunque señaló que todavía queda trabajo por realizar.

Foto: Vatican News

Otro de los temas centrales fue la crisis económica y su impacto en las familias bolivianas, especialmente en sectores vulnerables de El Alto y otras regiones del Altiplano.

Según explicó el padre Diego Pla, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, el Papa pidió reforzar las acciones de solidaridad mediante Cáritas, colegios, hospitales y otras iniciativas sociales para acompañar a quienes atraviesan dificultades.

Foto: Vatican News

Asimismo, León XIV instó a buscar nuevas formas de acercamiento a los jóvenes, utilizando herramientas como el deporte para generar espacios de encuentro y evangelización.

También expresó su preocupación por la migración de bolivianos hacia países como Brasil y Chile, y alentó a promover el diálogo con las autoridades para generar oportunidades que permitan a los jóvenes construir su futuro en Bolivia.