El cantante colombiano Jessi Uribe se encuentra en Bolivia y brindó una entrevista exclusiva a Red Uno, en la que habló sobre su trayectoria musical, el cariño que recibe del público boliviano y sus próximos proyectos artísticos. Además, reveló que tiene pendiente una colaboración con el cantante cruceño Luis Vega.

Uribe, quien comenzó su carrera musical a los 15 años, contó que cada visita a Bolivia ha estado marcada por el buen recibimiento de la gente. Recordó que tuvo la oportunidad de realizar una gira junto al grupo Bronco, con presentaciones en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

"Siempre me han tratado hermoso. Me encanta estar aquí porque yo soy bueno para comer y para beber. Aquí tienen una comida espectacular y una cerveza deliciosa", expresó.

Entre los platos bolivianos que recuerda con especial agrado mencionó el majadito y el chancho a la cruz, que probó durante una de sus anteriores visitas al país.

Además, habló de su recorrido artístico, su incursión en la música ranchera y el mariachi, así como de sus colaboraciones con artistas como Bronco, Edén Muñoz, Carín León y Alejandro Fernández.

Durante la entrevista, el colombiano también destacó el talento de los músicos bolivianos y mencionó especialmente a Luis Vega, con quien aseguró que tiene pendiente una colaboración musical.

"Me encanta Luis Vega, no tengo la oportunidad de hablar con él. Es más, nos debemos una canción porque la hablamos hace mucho y no la hemos hecho. Me encantaría hacer algo con él, me parece muy talentoso", manifestó.

Finalmente, envió un mensaje a los jóvenes que buscan abrirse camino en la música y los animó a trabajar con pasión, disciplina y aprovechar las herramientas digitales para mostrar su talento.

"Que le pongan pasión a lo que hacen porque eso es lo más importante, que no se vuelvan conformistas y mediocres con el talento que Dios les da. Hay que esforzarse un poco más para realizar sus sueños. El cantar es una cosa hermosa, pero sí hay que estudiarlo día a día", aconsejó.