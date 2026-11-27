El excomandante general de la Policía, Mirko Sokol, compareció ante el Tribunal Disciplinario de la institución para prestar declaración en calidad de testigo dentro de las investigaciones por el denominado caso de las narcoavionetas.

A su salida, explicó que durante su gestión recibió informes relacionados con el caso y los derivó a las instancias correspondientes. Aseguró que su actuación se limitó a cumplir los procedimientos establecidos de acuerdo con el cargo que desempeñaba.

“Yo simplemente he cumplido con lo que correspondía de acuerdo al cargo que desempeñaba en ese momento”, manifestó.

Sokol precisó que los antecedentes fueron remitidos tanto a la vía disciplinaria como a la penal. También señaló que no contaba con mayores detalles sobre el estado actual del proceso y recordó que una audiencia anterior había sido suspendida y reprogramada.

“Recibir los informes y remitir a la instancia pertinente. En este caso, tanto la instancia disciplinaria como la instancia penal”, sostuvo.

Caso Avionetas

El proceso disciplinario indaga una presunta protección policial a operaciones de avionetas en el departamento del Beni. Según los antecedentes de una denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara, un informe de inteligencia habría alertado sobre un ofrecimiento de $us 10.000 por cada aeronave para dar cobertura a la salida de 41 avionetas, lo que representaría un monto total de $us 410.000.

La denuncia también señaló que Sokol habría conocido esos antecedentes. Estas afirmaciones forman parte de los elementos denunciados y no deben presentarse como hechos probados.