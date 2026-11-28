Una aparente situación cotidiana puede terminar en el robo de un teléfono celular. En el centro de La Paz, delincuentes utilizan la modalidad conocida como “jaladores”: se camuflan entre los pasajeros y simulan abordar un minibús, pero su objetivo es identificar a las personas que utilizan sus celulares mientras esperan o suben al transporte público.

Un testigo logró registrar en video el momento en que un sujeto se aproxima a un minibús y arrebata el teléfono celular a un pasajero que se encontraba distraído. El hecho evidencia la forma en que operan estos delincuentes, quienes aprovechan los descuidos de las personas para cometer los robos.

Entre los puntos donde se advierte sobre esta modalidad están la plaza Pérez Velasco y la avenida Ismael Montes, dos sectores importantes para la circulación de pasajeros del transporte público en el centro paceño.

Los “jaladores” aprovechan la concentración de personas y el movimiento de pasajeros para acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. Simulan estar esperando o abordando un minibús y, cuando identifican a alguien distraído con su teléfono, se aproximan para arrebatárselo.

Una modalidad que ya fue reportada

Este tipo de robo no es nuevo. En septiembre de 2023, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) reportó la aprehensión de personas dedicadas a cometer delitos bajo esta modalidad.

Ante esta situación, desde la Felcc de La Paz se pide a la población tener cuidado con los “jaladores” y mantenerse alerta al utilizar teléfonos celulares mientras espera o aborda el transporte público.