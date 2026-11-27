¿Tienen una tradición especial para celebrar la Navidad? ¿Una receta que nunca falta en la mesa o anécdotas que reúnen a toda la familia? Red Uno y Coca-Cola lanzaron la convocatoria “Sabores Navideños”, una iniciativa que invita a familias de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz a compartir sus costumbres y convertirse en protagonistas de un programa especial de televisión.

La propuesta forma parte de Sabores Bolivianos y busca reunir a tres familias, una de cada departamento del eje troncal, para vivir una experiencia navideña en el set del programa, donde cocinarán sus recetas tradicionales y compartirán sus recuerdos junto a los conductores Alan, Gaby, Kathe y Ale.

¡Atención, familias paceñas! La primera selección está cada vez más cerca: este martes 1 de diciembre se elegirá a la familia de La Paz que participará en el programa del viernes 4 de diciembre. Por eso, quienes quieran ser parte de esta experiencia todavía pueden enviar su video y contar cómo viven estas fiestas.

¿Cómo participar?

La convocatoria está dirigida a familias de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Para postular, deben seguir estos sencillos pasos:

1. Reunir a la familia

Convocar a los integrantes de la familia de línea directa, incluyendo personas mayores de edad, que estén dispuestos a compartir sus tradiciones navideñas y viajar al set del programa si resultan seleccionados.

2. Grabar un video de máximo 40 segundos

En la grabación deben presentarse los integrantes de la familia y responder de manera espontánea y creativa a la pregunta: ¿Cómo celebran y disfrutan juntos la Navidad en familia? Pueden contar sus anécdotas, mencionar las recetas que preparan cada año y mostrar aquello que hace especial su celebración.

3. Enviar el video por WhatsApp

Una vez grabado, deben enviar el material al número 77680020, habilitado para recibir las postulaciones.

El equipo de producción de Red Uno y Coca-Cola revisará los videos y seleccionará las historias que reflejen la unión familiar, el cariño y las tradiciones navideñas.

Tres familias vivirán la experiencia

Las familias seleccionadas serán invitadas al set de Sabores Bolivianos para cocinar en vivo un menú navideño típico de su región, compartir sus costumbres y disfrutar de un encuentro especial junto a los conductores.

La programación contempla tres emisiones especiales durante diciembre:

Viernes 4 de diciembre: la familia seleccionada de La Paz.

Viernes 11 de diciembre: la familia seleccionada de Cochabamba.

Viernes 18 de diciembre: la familia seleccionada de Santa Cruz.

Cada encuentro cerrará con un brindis especial para celebrar la mesa compartida y el espíritu navideño.