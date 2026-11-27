Un contingente policial y militar impidió el ingreso de los sectores movilizados por la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba a la plaza 14 de Septiembre, donde se registraron enfrentamientos y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

La movilización reunió a trabajadores fabriles, maestros, productores de coca del trópico de Cochabamba y otros sectores sindicalizados y organizaciones, que marcharon desde distintos puntos de la ciudad hacia el centro.

Pese al despliegue de seguridad, un grupo de movilizados intentaron ingresar por diferentes sectores. La intervención policial y militar generó momentos de tensión en inmediaciones de la plaza principal.

El contingente de uniformados bloqueó el paso de los manifestantes hacia el centro de la ciudad y utilizó gases lacrimógenos para dispersar la movilización.

Hasta el momento, el panorama continúa tenso, principalmente en la avenida Ayacucho y calles adyacentes. Sin embargo, no se conoce de manera oficial si hubo personas arrestadas durante los enfrentamientos.

Policías avanzan entre humo durante el operativo desplegado en el centro de Cochabamba. Foto: APG

Marcharon desde distintos puntos

La movilización comenzó desde varios puntos de concentración. Uno de ellos fue el viaducto, desde donde partieron trabajadores fabriles por la avenida Blanco Galindo.

También se registraron marchas desde las avenidas América y Libertadores, además de las intersecciones de las avenidas 6 de Agosto y República, y 6 de Agosto y Panamericana.

Ante la convocatoria, se desplegó un importante contingente policial y militar en diferentes sectores, entre ellos el puente Muyurina y la avenida 6 de Agosto y Barrientos.

Los sectores sindicales y organizaciones sociales se movilizan en rechazo al incremento del precio del diésel, los despidos laborales y la propuesta de descentralización educativa.